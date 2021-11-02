Путин рассказал о принимаемых в России мерах по защите лесов

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Российский президент Владимир Путин сообщил, что Россия принимает серьёзные и энергичные меры по сохранению своих лесов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Путин рассказал о принимаемых в России мерах по защите лесов
  • AP

В ходе видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН в Глазго Путин напомнил, что в России расположено около 20% всех мировых лесных массивов.

«Мы принимаем самые серьёзные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными вырубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления», — заявил президент.

Он отметил, что в России последовательно наращивают финансирование на эти цели.

Также президент заявил, что Россия поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.

Согласно Декларации о лесах и землепользовании по итогам сессии саммита СОР26 в Глазго более ста мировых лидеров обязались сотрудничать, чтобы к 2030 году повернуть процесс исчезновения лесов вспять.

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