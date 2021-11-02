Путин поддержал проект декларации саммита в Глазго по лесам и землепользованию

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона поддерживает предложенный к утверждению на климатическом саммите в Глазго проект декларации по лесам и землепользованию.
Путин поддержал проект декларации саммита в Глазго по лесам и землепользованию
  • AP

Российский лидер обратился к участникам специального заседания по вопросам управления лесным хозяйством и землепользования в рамках саммита мировых лидеров в Глазго.

«Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По его словам, в России рассчитывают, что реализация декларации будет стимулировать партнёрство всех заинтересованных стран в вопросе сохранения лесов.

Он выразил уверенность, что это послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.

Согласно Декларации о лесах и землепользовании по итогам сессии саммита СОР26 в Глазго, более ста мировых лидеров обязались сотрудничать, чтобы к 2030 году повернуть процесс исчезновения лесов вспять.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить