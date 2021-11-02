Путин поддержал проект декларации саммита в Глазго по лесам и землепользованию
- AP
Российский лидер обратился к участникам специального заседания по вопросам управления лесным хозяйством и землепользования в рамках саммита мировых лидеров в Глазго.
«Россия поддерживает предложенный к утверждению на сегодняшнем заседании проект совместной декларации по лесам и землепользованию», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
По его словам, в России рассчитывают, что реализация декларации будет стимулировать партнёрство всех заинтересованных стран в вопросе сохранения лесов.
Он выразил уверенность, что это послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.
Согласно Декларации о лесах и землепользовании по итогам сессии саммита СОР26 в Глазго, более ста мировых лидеров обязались сотрудничать, чтобы к 2030 году повернуть процесс исчезновения лесов вспять.