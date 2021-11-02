Мировые лидеры подписали декларацию о сотрудничестве на саммите в Глазго

Более ста мировых лидеров обязались сотрудничать, чтобы повернуть процесс исчезновения лесов вспять к 2030 году, говорится в Декларации о лесах и землепользовании по итогам сессии саммита СОР26 в Глазго.

Документ за подписью крупнейших экономик мира, среди которых Россия, Китай, США, Великобритания и страны-члены ЕС, опубликован на сайте британского правительства.

Ряд стран обязались выделить $12 млрд госфинансирования в области климата с 2021 по 2025 год в соответствии с новым обязательством по финансированию лесного хозяйства.

Ещё 11 государств выделят не менее $1,5 млрд на защиту лесов бассейна реки Конго, где растёт второй по величине тропический лес в мире. Кроме того, руководители более чем 30 финансовых учреждений с более чем $8,7 трлн глобальных активов обязались отказаться от инвестиций в связанную с вырубкой лесов деятельность.

«Это заявление является частью дорожной карты действий, направленных на обеспечение устойчивой торговли и снижение нагрузки на леса, включая поддержку мелких фермеров и повышение прозрачности цепочек поставок», — говорится в тексте документа.

Президент России Владимир Путин, выступая ранее на заседании G20, призвал сосредоточить усилия мирового сообщества на поддержке наиболее результативных экологических проектов, а также рассказал о действиях, предпринимаемых Россией по защите климата.