Путин: среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой

Потепление климата в России идёт быстрее, чем в среднем в мире, сообщил на пленарном заседании G20 российский президент Владимир Путин.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За десять лет она увеличилась более чем на полградуса», — сказал он.

Путин подчеркнул, что беспокойство вызывает и таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объёмы российской территории.

«В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше», — добавил президент.

Вместе с тем он напомнил, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата, в том числе соблюдает взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах «семёрки», — добавил российский лидер.

Как ранее заявил Путин, Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году.