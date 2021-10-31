Путин: среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой

Короткая ссылка
Потепление климата в России идёт быстрее, чем в среднем в мире, сообщил на пленарном заседании G20 российский президент Владимир Путин.
Путин: среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой
  • РИА Новости

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За десять лет она увеличилась более чем на полградуса», — сказал он.

Путин подчеркнул, что беспокойство вызывает и таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объёмы российской территории.

«В Арктике скорость потепления, как вы знаете, ещё выше», — добавил президент.

Вместе с тем он напомнил, что Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата, в том числе соблюдает взятые на себя обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению.

«По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%, и это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах «семёрки», — добавил российский лидер.

Как ранее заявил Путин, Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить