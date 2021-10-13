Путин заявил о планах России достичь углеродной нейтральности к 2060 году

Россия планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

«Добавлю, что Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир — не позднее 2060 года», — сказал он.

Сбережение климата является общей задачей для всего человечества, добавил Путин.

«Предстоит большая, безусловно, сложная, напряжённая работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств», — заключил президент Путин.

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.