Путин заявил о планах России достичь углеродной нейтральности к 2060 году
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«Добавлю, что Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир — не позднее 2060 года», — сказал он.
Сбережение климата является общей задачей для всего человечества, добавил Путин.
«Предстоит большая, безусловно, сложная, напряжённая работа с привлечением широкого круга специалистов, руководителей компаний, общественных объединений и государств», — заключил президент Путин.
Ранее в Госдуме прокомментировали сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС.