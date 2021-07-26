В Госдуме прокомментировали сообщения об углеродном налоге для России со стороны ЕС
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«Есть экология, климатическая повестка, а есть выраженные экономические интересы», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил Бурматов, на данный момент углеродный след в России — один из самых компактных в мире.
«По уровню углеродного следа мы находимся на одном месте с Германией и США. Это достигается за счёт того, что у нас одна из самых чистых структур энергетики в мире. Значительную часть генерации электроэнергии занимает абсолютно чистая с точки зрения выбросов парниковых газов атомная энергия», — сказал депутат.
По его словам, Россия на фоне многих других европейских стран смотрится очень хорошо с точки зрения углеродного следа и чистоты электроэнергии как генерации.
«И мы единственная страна, уже сумевшая достичь уровня снижения парниковых газов до 70% от 1990 года. Это психологическая отметка, которая установлена многими государствами», — подчеркнул Бурматов.
Он добавил, что в этом году Россия планирует начать реализацию эксперимента по углеродной нейтральности регионов.
Ранее сообщалось, что самые большие суммы будут назначены за импорт железа и стали из России — примерно €655 млн, а ввоз азотных удобрений обойдётся в €398 млн.