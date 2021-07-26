РБК: Россия будет платить ЕС углеродный налог в размере €1,1 млрд в год

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Российские поставщики с большим углеродным следом будут платить Евросоюзу по меньшей мере €1,1 млрд в год, когда власти стран ЕС начнут взимать в полной мере трансграничный углеродный налог.

Об этом сообщает РБК.

Если исходить из объёмов импорта за прошлый год, европейский налог затронет поставки российских товаров в ЕС на сумму около €7 млрд , что составляет 7,3% от общего импорта товаров из России в Евросоюз за 2020 год. Для России налог будет фактически равнозначен дополнительной адвалорной пошлине в 16% от стоимости товаров — €1,1 млрд от €7 млрд.

Самые большие суммы будут назначены за импорт железа и стали из России — это примерно €655 млн, а ввоз азотных удобрений обойдётся в €398 млн.

В Минэкономразвития ранее заявили, что планируемые Евросоюзом меры по углеродному урегулированию могут затронуть поставки из России металлов, труб, электроэнергии и цемента.

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