В МЭР прокомментировали планы ЕС по углеродному урегулированию

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Министерство экономического развития России сообщило, что планируемые Евросоюзом меры по углеродному урегулированию могут затронуть поставки из России металлов, труб, электроэнергии и цемента.
В МЭР прокомментировали планы ЕС по углеродному урегулированию
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве», — заявили в пресс-службе.

Также в сообщении говорится, что, как ожидается, «цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС».

Отмечается, что 14 июля Еврокомиссия опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования. Документ разрабатывался больше года.

По данным МЭР, данный механизм затронет поставки из России железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента на $7,6 млрд в год.

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