Путин: доля энергии от безуглеродных источников в России превышает 40%
- РИА Новости
«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников (а это, как вы знаете, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции) превышает 40%, а с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%», — сказал он.
Путин подчеркнул, что это один из лучших показателей в мире.
«Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство», — напомнил глава государства.
Президент также отметил, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации.