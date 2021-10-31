Путин: доля энергии от безуглеродных источников в России превышает 40%

В России хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика, сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%, рассказал глава государства Владимир Путин во время выступления на саммите G20.

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников (а это, как вы знаете, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции) превышает 40%, а с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%», — сказал он.

Путин подчеркнул, что это один из лучших показателей в мире.

«Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство», — напомнил глава государства.

Президент также отметил, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации.