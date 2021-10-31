Путин: доля энергии от безуглеродных источников в России превышает 40%

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В России хорошими темпами развивается низкоуглеродная энергетика, сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников в стране превышает 40%, а с учётом природного газа составляет 86%, рассказал глава государства Владимир Путин во время выступления на саммите G20.
Путин: доля энергии от безуглеродных источников в России превышает 40%
  • РИА Новости

«Сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников (а это, как вы знаете, атомные электростанции, гидроэлектростанции, ветряные, солнечные электростанции) превышает 40%, а с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86%», — сказал он.

Путин подчеркнул, что это один из лучших показателей в мире.

«Недавно мы приняли решение о реализации новой программы повышения энергоэффективности экономики на период до 2035 года, эта программа станет важным элементом достижения поставленной цели — обеспечить углеродную нейтральность не позднее 2060 года. И мы публично объявили о том, что берём на себя такое обязательство», — напомнил глава государства.

Президент также отметил, что, по оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации.

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