Суд перенёс на декабрь рассмотрение исков родственников жертв рейса MH17 о компенсациях

Вопрос об исках родственников жертв крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году будет рассматриваться судом в Нидерландах в декабре. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

«Вопрос об исках пострадавшей стороны будет рассматриваться в декабре», — цитирует РИА Новости Стейнхейса.

Он уточнил, что этот блок слушаний начнётся 10 декабря.

Ранее посол России в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что следствие по делу о крушении рейса MH17 очень однобоко и игнорирует некоторые обстоятельства.

1 ноября окружной суд Гааги приобщил к делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 ответы российского концерна «Алмаз-Антей» на вопросы защиты.

Председательствующий судья Хендрик Стейнхейс заявил, что решение по делу MH17 будет вынесено до конца 2022 года.

В июле 2021 года суд отклонил запрос защиты о новом опросе экспертов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей».

Boeing 777, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года.