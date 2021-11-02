Постпред России при ОЗХО: здоровье Навального не волнует США и Британию

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Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин высказал мнение, что США и Великобритания в ситуации с Алексеем Навальным озабочены не его здоровьем, а политизацией дела.
Постпред России при ОЗХО: здоровье Навального не волнует США и Британию
  • AP

«По-моему, это совершенно их не интересует, главное для них — создавать предлоги для оказания политического нажима, поводы для новых санкций против России», — цитирует Шульгина РИА Новости.

По его словам, представители США и Великобритании «приводили различные предлоги процедурного характера» при анализе дела на сессии ОЗХО.

«Если что-то будет вырисовываться неблагоприятное для России, поверьте, мы будем готовы предпринять действия, адекватные складывающейся ситуации», — заключил он.

МИД России ранее направил встречный демарш в ОЗХО в ответ на запрос по делу Навального.

Ранее Шульгин в интервью RT заявил, что российская сторона ответила на запрос 45 стран ОЗХО по ситуации с Алексеем Навальным и направила встречный запрос Франции, Швеции, ФРГ и техсекретариату организации.

Он также прокомментировал RT нестыковки в версии ОЗХО об «отравлении» Навального.

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