В Японии намерены сократить карантин для приезжающих по работе

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Власти Японии намерены сократить время карантина с десяти до трёх дней для вакцинированных граждан, прибывающих в страну по работе.

Об этом сообщает телеканал NHK.

В соответствии с новыми правилами, прибывающим в Японию бизнесменам предложат самостоятельно отбыть карантин в течение трёх дней. В случае отрицательного теста на COVID-19 на четвёртый день они смогут пользоваться общественным транспортом и питаться вне дома.

Предполагается, что нововведения вступят в силу с 8 ноября.

На прошлой неделе префектуры Японии, включая Токио и Осаку, где до 31 сентября действовал режим чрезвычайной ситуации или режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, сняли последние действовавшие ограничения на работу ресторанов и баров.

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