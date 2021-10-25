Япония снимает ограничения на работу ресторанов

Префектуры Японии, включая Токио и Осаку, где до 31 сентября действовал режим чрезвычайной ситуации или режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, снимают последние действовавшие ограничения на работу ресторанов и баров.

Как сообщает РИА Новости, это связано с сокращением числа инфицированных. В Токио в воскресенье, 24 октября, было зафиксировано минимальное в этом году число новых случаев — 19.

С вечера понедельника рестораны и бары, имеющие сертификат от муниципалитетов, свидетельствующий о соблюдении всех санитарных норм для работы в условиях пандемии, могут работать без ограничений.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея предпримет шаги по постепенному возвращению к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в следующем месяце.