Япония снимает ограничения на работу ресторанов

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Префектуры Японии, включая Токио и Осаку, где до 31 сентября действовал режим чрезвычайной ситуации или режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом, снимают последние действовавшие ограничения на работу ресторанов и баров.

Как сообщает РИА Новости, это связано с сокращением числа инфицированных. В Токио в воскресенье, 24 октября, было зафиксировано минимальное в этом году число новых случаев — 19.

С вечера понедельника рестораны и бары, имеющие сертификат от муниципалитетов, свидетельствующий о соблюдении всех санитарных норм для работы в условиях пандемии, могут работать без ограничений.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что Южная Корея предпримет шаги по постепенному возвращению к нормальной жизни после пандемии COVID-19 в следующем месяце.

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