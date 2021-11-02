Более трёх тысяч медиков отстранили от работы в Канаде из-за отказа от вакцинации
- Reuters
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Об этом сообщает телеканал Global news со ссылкой на главу Минздрава региона Эдриана Дикса.
Он отметил, что к настоящему времени полный курс вакцинации прошли 96% из 127,5 тыс. медиков, ещё более 2 тыс. сделали одну прививку. Оставшиеся 3325 человек либо не предъявили данные, подтверждающие прохождение вакцинации, либо отказались сделать прививку и были отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Это спровоцировало нехватку персонала в больницах региона, были приостановлены хирургические операции.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее призвал мировых лидеров скоординировать усилия и обеспечить вакцинацию от COVID-19 70% населения планеты к середине 2022 года.