В ЕП заявили о бездействии Еврокомиссии в ситуации с ценами на газ

Депутат Европарламента (ЕП) от Польши Богдан Жоньца заявил, что Европейская комиссия (ЕК) не принимает никаких мер в ситуации с рекордно высокими ценами на газ на европейском рынке. Об этом говорится в обращении парламентария к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

По словам политика, рост цен на газ в Европе по сравнению с прошлым годом «составил 600—900%». Как предположил Жоньца, причин тому может быть три: низкий уровень запасов в хранилищах, отправка СПГ на азиатские рынки и якобы «низкий уровень поставок из России».



Подорожание топлива вместе с высокой стоимостью квот на выбросы углекислого газа вызывают рост цен на электроэнергию, что негативно отражается на некоторых отраслях экономики, например на секторе удобрений. Эти изменения, в свою очередь, влияют на цены на продовольствие, объяснил политик.

«Отсутствие ответа Еврокомиссии на данную неприемлемую тенденцию цен, которая прежде всего сказывается на европейских потребителях, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению Европейского зелёного курса», — заявил Жоньца.

Евродепутат поинтересовался, какие меры ЕК планирует принять в связи с риском газового кризиса предстоящей зимой, а также в ответ на рост инфляции из-за цен на энергоресурсы.

По словам заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, причиной обращения польского политика к Еврокомиссии мог стать развивающийся конфликт между Варшавой и Брюсселем.

«Решение о ежедневном штрафе, принятое Европой в отношении Польши, подтверждает, насколько велик разрыв между этой страной и ЕС. В этой связи данный запрос польского депутата можно рассматривать как один из ответных шагов. Скорее всего, этим дело не ограничится», — прокомментировал RT Шаповалов.

Он также отметил, что уровень жизни в странах Восточной Европы ниже по сравнению с западными государствами, однако взвинчивание цен на газ и другие энергоносители происходит по всей Европе в одинаковой мере. В этой ситуации Польша серьёзно пострадает, заключил Шаповалов.

В октябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дебатов в Европарламенте заявил, что ответственность за повышение цен на газ в ЕС лежит на Германии.