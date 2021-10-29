Россия запросила у Черногории документы касательно предоставления убежища Исмаилову
- © РИА Новости / Варвара Гертье
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посольство.
«Посольство обратилось в МИД Черногории с просьбой предоставить документы от черногорских компетентных органов, на основании которых было предоставлено убежище Тельману Исмаилову», — заявили в диппредставительстве.
Ранее Исмаилов был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.
По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».
Адвокат заявил, что предприниматель получил убежище в Черногории. Председатель комитета по безопасности и обороне парламента Черногории Милан Кнежевич подтвердил эту информацию.