Попова: почти 100% новых случаев COVID-19 приходится в мире на штамм «дельта»
- АГН «Москва»
«Подлинии мы видим внутри «дельты», это сейчас 100% всех вирусов (COVID-19. — RT) в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным, и он распространился по всему миру», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант AY.4.2 линии «дельта» обнаруживается в единичных случаях в России.
По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, у нового подвида мало шансов вытеснить доминирующий штамм «дельта».