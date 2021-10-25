Попова: почти 100% новых случаев COVID-19 приходится в мире на штамм «дельта»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти 100% новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире в настоящее время приходится на штамм «дельта».
Попова: почти 100% новых случаев COVID-19 приходится в мире на штамм «дельта»
  • АГН «Москва»

«Подлинии мы видим внутри «дельты», это сейчас 100% всех вирусов (COVID-19. — RT) в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным, и он распространился по всему миру», — приводит ТАСС её слова в эфире Первого канала.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что вариант AY.4.2 линии «дельта» обнаруживается в единичных случаях в России.

По мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского, у нового подвида мало шансов вытеснить доминирующий штамм «дельта».

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