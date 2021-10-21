Вирусолог Аграновский прокомментировал появление в России разновидности коронавируса AY.4.2

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с RT прокомментировал сообщения о том, что в России выявляются единичные случаи заболевания разновидностью штамма «дельта» коронавируса AY4.2.

«Вирус мутирует, пока он есть в популяции. Чем больше больных и носителей, тем выше вероятность возникновения новых, более приспособленных вариантов. AY.4.2 один из примерно 50 выявленных мутантов штамма «дельта». По данным СМИ, он на 10—15% заразнее дельты. Для сравнения, штамм «дельта» в два раза (на 100%) заразнее нулевого (уханьского) штамма», — рассказал Аграновский.

Он отметил, что скорость распространения AY.4.2 сравнима с таковой у «дельты».

«Сможет ли AY.4.2 вытеснить «дельту» и стать новым доминирующим вариантом? У него мало шансов... Впрочем, надо следить за динамикой распространения — и не только AY.4.2, но и других штаммов. Для этого в российских регионах нужно секвенировать (определять последовательность РНК генома) гораздо больше клинических образцов, чем делается сейчас», — считает вирусолог.

Аграновский добавил, что вакцинация является единственной надёжной защитой от коронавируса.

«Вакцины будут работать против AY.4.2 не хуже, чем против других штаммов», — заключил собеседник RT.

Как ранее сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, вариант AY.4.2 линии «дельта» обнаруживается в единичных случаях в России.