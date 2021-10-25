Адвокат Исмаилова сообщила, что вопрос выдачи бизнесмена в Черногории «не рассматривали»

Адвокат предпринимателя Тельмана Исмаилова, выдачи которого добивается Следственный комитет России, сообщила, что в Черногории «не рассматривался вопрос» об экстрадиции бизнесмена, так как он получил политическое убежище.

«Никто не отказывал в экстрадиции просто потому, что этот вопрос никогда не рассматривали: Тельману Исмаилову дали политическое убежище», — рассказала адвокат Исмаилова Марина Русакова РИА Новости.

Ранее адвокат Исмаилова, в отношении которого в России возбуждено дело, сообщил изданию Vijesti, что предприниматель получил убежище в Черногории.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил осуществить дополнительные действия по выдаче бизнесмена.

Предприниматель был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.

По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».