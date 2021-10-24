Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по выдаче Исмаилова Черногорией

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил осуществить дополнительные действия по выдаче бизнесмена Тельмана Исмаилова Черногорией России. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин поручил принять дополнительные меры по выдаче Исмаилова Черногорией
  • РИА Новости

«Председатель СК России поручил... принять дополнительные меры к выдаче его (Исмаилова. — RT) Российской Федерации за совершённые тяжкие и особо тяжкие преступления», — сообщает пресс-служба.

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что озвученные ранее в СМИ формулировки о предоставлении Исмаилову политического убежища «вызывают недоумение».

Уточняется, что к настоящему моменту Следственный комитет ещё не получал официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова.

21 октября представитель Высшего суда Черногории заявил, что ведомство получило запросы России о выдаче Исмаилова.

Предприниматель был задержан в Черногории по российскому ордеру на розыск.

По данным СК России, он был объявлен в международный розыск в 2017 году «в связи с установлением его причастности к убийству двух предпринимателей».

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