Глава Минобороны ФРГ высказалась об отношениях НАТО с Россией

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Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала отношения Североатлантического альянса и России.
Глава Минобороны ФРГ высказалась об отношениях НАТО с Россией
  • AP

На полях встречи глав Минобороны НАТО она заявила, что альянсу следует продолжать «ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России». По словам министра, речь идёт в том числе и о военном планировании.

«С другой стороны, сохранить все форматы: Совет Россия — НАТО и другие», — цитирует Крамп-Карренбауэр ТАСС.

Она добавила, что это означает готовность НАТО к диалогу. 

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что каких-то позитивных моментов в отношениях между Россией и НАТО на сегодняшний день практически не осталось.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

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