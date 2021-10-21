Захарова объяснила причину раздувания темы российской угрозы со стороны НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причиной раздувания темы российской угрозы со стороны НАТО является провал Североатлантического альянса в Афганистане.

«После провального вывода сил альянса из Афганистана в Брюсселе (в натовском Брюсселе), видимо, для того, чтобы оправдать своё существование, с удвоенной энергией начали раздувать эту самую угрозу, целенаправленно взялись с какой-то мощью такой недюжинной за разрушение оставшихся каналов нашего взаимодействия»,— цитирует её РИА Новости.

Как предположила Захарова, сотрудничество с Россией, вероятно, противоестественно для НАТО.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

Позднее в Кремле заявили об отсутствии отношений между Россией и НАТО.