Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с НАТО

Россия готова к диалогу и переговорам с НАТО, в случае если от альянса поступит соответствующий сигнал, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Если НАТО проявит реальную заинтересованность, будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, и это будет искреннее желание взаимодействовать, мы готовы. Придёт такой сигнал — будем вести переговоры», — цитирует Интерфакс Матвиенко.

По её словам, Россия приняла в отношении НАТО ответные меры.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.