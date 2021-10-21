Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с НАТО

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Россия готова к диалогу и переговорам с НАТО, в случае если от альянса поступит соответствующий сигнал, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с НАТО
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ
  • РИА Новости

«Если НАТО проявит реальную заинтересованность, будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, и это будет искреннее желание взаимодействовать, мы готовы. Придёт такой сигнал — будем вести переговоры», — цитирует Интерфакс Матвиенко.

По её словам, Россия приняла в отношении НАТО ответные меры.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

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