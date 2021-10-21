В КНДР заявили, что пуски ракет не направлены против США
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«При проведении недавнего испытательного запуска мы не думали о США или не направляли действия против них, это работа, которая уже была спланирована только ради обороны страны», — приводит РИА Новости сообщение.
Дипломаты отметили, что такие действия не направлены «против какого-то определённого государства или сил».
Целью запуска, добавили в МИД КНДР, является «предотвращение войны и защита суверенных прав».
Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты призывают КНДР отказаться от дальнейших провокаций и перейти к переговорам.
19 октября Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.
В ООН выразили беспокойство в связи с новыми пусками ракет КНДР.