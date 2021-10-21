В КНДР заявили, что пуски ракет не направлены против США

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В МИД КНДР заявили, что испытательный пуск ракеты был проведён для укрепления обороны страны, это действие не направлено против США.
В КНДР заявили, что пуски ракет не направлены против США
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

«При проведении недавнего испытательного запуска мы не думали о США или не направляли действия против них, это работа, которая уже была спланирована только ради обороны страны», — приводит РИА Новости сообщение.

Дипломаты отметили, что такие действия не направлены «против какого-то определённого государства или сил».

Целью запуска, добавили в МИД КНДР, является «предотвращение войны и защита суверенных прав».

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединённые Штаты призывают КНДР отказаться от дальнейших провокаций и перейти к переговорам.

19 октября Комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

В ООН выразили беспокойство в связи с новыми пусками ракет КНДР.

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