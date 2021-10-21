США призвали КНДР отказаться от провокаций и перейти к диалогу

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Соединённые Штаты призывают КНДР отказаться от дальнейших провокаций и перейти к переговорам. Об этом заявила американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд на фоне ракетных пусков Северной Кореи.
США призвали КНДР отказаться от провокаций и перейти к диалогу
  • AP
  • © Lee Jin-man

«США призывают КНДР воздержаться от дальнейших провокаций и вступить в предметный диалог», — приводит РИА Новости её слова.

Томас-Гринфилд отметила необходимость продолжать санкционное давление в отношении Северной Кореи.

«Наша позиция чёткая: КНДР должна исполнять резолюции СБ ООН, пришло время приступить к предметному диалогу в целях полной денуклеаризации Корейского полуострова», — добавила дипломат.

Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

Американские военные осудили ракетные пуски.

В ООН выразили беспокойство в связи с новыми пусками ракет КНДР.

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