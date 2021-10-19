Премьер Японии заявил о запуске Северной Кореей двух баллистических ракет
«Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет», — цитирует ТАСС Кисиду.
Отвечая на вопрос журналистов о том, поступала ли информация о каком-либо ущербе рыболовным судам, японский премьер заявил, что «на данный момент такой информации нет».
Ранее появилась информация, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.
Позднее комитет начальников штабов Вооружённых сил (ВС) Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.