Американские военные осудили ракетные пуски КНДР

Американские военные осудили ракетные пуски Северной Кореи и призвали КНДР воздерживаться от любых дальнейших дестабилизирующих действий.

Об этом говорится в сообщении Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

Американские военные проводят консультации с союзниками, в том числе с Южной Кореей и Японией, в связи с пусками ракет.

При этом в сообщении отмечается, что пуски не представляли угрозы для США и их союзников.

Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.