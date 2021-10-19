В ООН осудили новые пуски ракет КНДР

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Организация Объединённых Наций обеспокоена сообщениями о запусках ракет КНДР и неоднократно призывала Пхеньян исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, заявил заместитель официального представителя Генсека ООН Фархан Хак.
В ООН осудили новые пуски ракет КНДР
  • © AP Photo/Koji Sasahara

«Мы обеспокоены сообщениями о последних запусках из КНДР, в том числе сообщением о том, что баллистическая ракета была запущена из моря», — приводит РИА Новости слова Хака.

Он напомнил, что ООН неоднократно призывала руководство КНДР оперативно возобновить дипломатические усилия в направлении устойчивого мира.

Ранее комитет начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также подтвердил, что со стороны Северной Кореи в сторону Японского моря было выпущено два снаряда, которые, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами.

Американские военные осудили ракетные пуски.

При этом в Пхеньяне называли обсуждение ракетных пусков КНДР на заседании СБ ООН «проявлением двойных стандартов», так как Северная Корея проводит эти испытания в целях самообороны и на территории своей страны.

Вместе с тем там отметили, что Совбез при этом «ничего не сказал о крупномасштабных совместных военных учениях Соединённых Штатов и их сторонников».

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