Пхеньян раскритиковал Совбез ООН за обсуждение ракетных пусков КНДР

Северная Корея осудила Совет Безопасности ООН за обсуждение на заседании ракетных пусков КНДР. В Пхеньяне назвали это «проявлением двойных стандартов».

Как пишет Центральное телеграфное агентство, такое заявление сделал директор отдела международных организаций при МИД КНДР Чо Чхоль Су.

Он напомнил, что Северная Корея проводила пуски ракет в целях самообороны.

«Как всегда, проведённые нами испытания оружия были осуществлены на территории нашей страны, в нашем воздушном пространстве, в наших территориальных водах и в открытом море, они не представляли никакой угрозы для безопасности соседних стран», — заявил дипломат.

Чо Чхоль Су подчеркнул, что Совет Безопасности ООН при этом «ничего не сказал о крупномасштабных совместных военных учениях Соединённых Штатов и их сторонников».

Такая реакция Пхеньяна последовала после созыва заседания СБ ООН, на котором обсуждались ракетные испытания КНДР, в частности испытания гиперзвуковых ракет, о которых заявили северокорейские власти.

29 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Также в республике заявили об испытательном пуске новой зенитной ракеты.