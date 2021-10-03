Пхеньян раскритиковал Совбез ООН за обсуждение ракетных пусков КНДР
- Reuters
Как пишет Центральное телеграфное агентство, такое заявление сделал директор отдела международных организаций при МИД КНДР Чо Чхоль Су.
Он напомнил, что Северная Корея проводила пуски ракет в целях самообороны.
«Как всегда, проведённые нами испытания оружия были осуществлены на территории нашей страны, в нашем воздушном пространстве, в наших территориальных водах и в открытом море, они не представляли никакой угрозы для безопасности соседних стран», — заявил дипломат.
Чо Чхоль Су подчеркнул, что Совет Безопасности ООН при этом «ничего не сказал о крупномасштабных совместных военных учениях Соединённых Штатов и их сторонников».
Такая реакция Пхеньяна последовала после созыва заседания СБ ООН, на котором обсуждались ракетные испытания КНДР, в частности испытания гиперзвуковых ракет, о которых заявили северокорейские власти.
29 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».
Также в республике заявили об испытательном пуске новой зенитной ракеты.