Пхеньян раскритиковал Совбез ООН за обсуждение ракетных пусков КНДР

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Северная Корея осудила Совет Безопасности ООН за обсуждение на заседании ракетных пусков КНДР. В Пхеньяне назвали это «проявлением двойных стандартов».
Пхеньян раскритиковал Совбез ООН за обсуждение ракетных пусков КНДР
  • Reuters

Как пишет Центральное телеграфное агентство, такое заявление сделал директор отдела международных организаций при МИД КНДР Чо Чхоль Су.

Он напомнил, что Северная Корея проводила пуски ракет в целях самообороны.

«Как всегда, проведённые нами испытания оружия были осуществлены на территории нашей страны, в нашем воздушном пространстве, в наших территориальных водах и в открытом море, они не представляли никакой угрозы для безопасности соседних стран», — заявил дипломат.

Чо Чхоль Су подчеркнул, что Совет Безопасности ООН при этом «ничего не сказал о крупномасштабных совместных военных учениях Соединённых Штатов и их сторонников».

Такая реакция Пхеньяна последовала после созыва заседания СБ ООН, на котором обсуждались ракетные испытания КНДР, в частности испытания гиперзвуковых ракет, о которых заявили северокорейские власти.

29 сентября Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что страна провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Также в республике заявили об испытательном пуске новой зенитной ракеты.

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