«Голос Кореи»: в КНДР испытали новую зенитную ракету

В КНДР провели испытательный пуск новой зенитной ракеты, сообщает местная радиостанция «Голос Кореи».

По информации издания, запуск был осуществлён для подтверждения практичности работы пусковой установки и радиолокатора, а также с целью подтвердить боевые характеристики ракеты.

«Последний запуск имеет весьма практичное значение в перспективном исследовании и разработке разных противовоздушных ракетных систем», — приводятся слова представителей академии оборонных наук.

Ранее стало известно о проведении Северной Кореей испытаний новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, новый запуск ракеты из КНДР не должен встать на пути политического процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.