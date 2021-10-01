«Голос Кореи»: в КНДР испытали новую зенитную ракету
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По информации издания, запуск был осуществлён для подтверждения практичности работы пусковой установки и радиолокатора, а также с целью подтвердить боевые характеристики ракеты.
«Последний запуск имеет весьма практичное значение в перспективном исследовании и разработке разных противовоздушных ракетных систем», — приводятся слова представителей академии оборонных наук.
Ранее стало известно о проведении Северной Кореей испытаний новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, новый запуск ракеты из КНДР не должен встать на пути политического процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.