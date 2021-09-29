В КНДР провели испытания новой гиперзвуковой ракеты
Северная Корея провела испытания новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8». Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
- Reuters
- © KCNA
Как отмечается, испытания прошли на одном из полигонов на севере страны.
Ракета разработана Академией военных наук КНДР.
Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществляла ракетные запуски силами её нового железнодорожного ракетного полка.
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