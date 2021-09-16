СМИ: пуски КНДР осуществлялись новым железнодорожным ракетным полком

Ракетные запуски Северной Кореи осуществлялись силами её нового железнодорожного ракетного полка. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Ракетные учения проводились с целью подтверждения эффективности железнодорожного ракетного комплекса, развёрнутого впервые, и для оценки боевой готовности и боевых способностей недавно созданного полка», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, целью учений было поражение целей на расстоянии 800 км от точки запуска.

Утром 15 сентября в Японии сообщили, что из КНДР в сторону Японского моря была запущена ракета, которая могла быть баллистической. Запущенный объект упал за пределами японской экономической зоны.

После этого Южная Корея успешно провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. По информации агентства «Рёнхап», ракета пролетела запланированное расстояние и точно поразила цель.