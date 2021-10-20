Бальбек отреагировал на заявление генсека НАТО о приостановке работы миссии России

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Анастасия Румянцева
Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что решение России о приостановке работы миссии не способствует диалогу, но альянс остаётся открытым к контактам.
Бальбек отреагировал на заявление генсека НАТО о приостановке работы миссии России
  • РИА Новости

«К сожалению, под диалогом НАТО подразумевает сдачу российских интересов в одностороннем порядке. Думаю, что мы больше приобретём, если прекратим подобное «сотрудничество». Конечно, в НАТО нам рассказывают о важности сотрудничества, о том, что мы не враги, а сами спокойно продвигают вооружение к нашим границам», — отметил Бальбек.

По его словам, «пришла пора перевести отношения с НАТО в новый формат».

«Если мы друзья, то убирайте ракеты, а если враги, то мы будем сами решать, как обеспечить национальную безопасность. У нас уже нет сомнений в намерениях НАТО относительно России... Так что пусть решают, кто же Россия и НАТО на самом деле, мы свой выбор сделали», — заключил эксперт.

Ранее Столтенберг прокомментировал приостановку работы миссии России.

Он отметил, что НАТО остаётся открытым к контактам, добавив, что альянс поддерживает идею создания механизмов контроля над вооружениями с участием России и Китая.

18 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе и сокращения ещё двух позиций.

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