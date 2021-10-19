В МИД Франции высказались о решении России по контактам с НАТО

В Министерстве иностранных дел Франции прокомментировали решение России о приостановке работы своей миссии в Североатлантическом альянсе и прекращении работы военной миссии связи НАТО в Москве.

«Мы сожалеем о необоснованном решении приостановить свою представительскую миссию в НАТО и прекратить деятельность военной миссии связи НАТО и информационного бюро НАТО в России с 1 ноября», — цитирует представителя МИД Франции РИА Новости.

Вместе с этим во французском министерстве отметили, что страна постоянно отстаивала необходимость сохранения каналов диалога между НАТО и Россией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.