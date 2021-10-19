Песков высказался о закрытии информбюро НАТО в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение российской стороны приостановить деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве.

«От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было. В случае необходимости, как уже разъяснял наш министр иностранных дел, наш посол в Брюсселе сможет ответить на все соответствующие вопросы. Собственно, не будем забывать, что раньше так и было, и эти функции по поддержанию диалога лежали на нашем после в Брюсселе», — отметил он.

Вместе с этим Песков отметил, что российская сторона неоднократно подчёркивала, говоря о ситуации с отношениями с альянсом, что «танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся».

Он добавил, что данное решение просто оформило де-юре ту ситуацию, которая уже давно сложилась де-факто.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.