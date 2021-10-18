В Госдепе заявили об «открытой двери» НАТО для диалога с Россией
- Reuters
«Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной, альянс усилил (меры. — RT) по сдерживанию и защите в ответ на агрессивные действия России», — сказал Прайс.
Он добавил, что вместе с тем альянс «оставляет дверь открытой» для диалога с Россией.
18 октября глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.
Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.
При этом Россия предложила НАТО договориться о мерах деэскалации, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль российских границ России и стран альянса.