Россия предложила НАТО договориться о мерах деэскалации

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Россия предлагает НАТО договориться о мерах деэскалации, в том числе о взаимном снижении военной активности вдоль российских границ России и стран альянса. Об этом заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Андрей Белоусов.
Россия предложила НАТО договориться о мерах деэскалации
  • Reuters

Как отметил дипломат, востребованы шаги по улучшению обстановки и «фокус на добросовестное выполнение существующих договорённостей», включая «Венский документ».

«Полезны дополнительные добровольные меры транспарентности. Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности», — приводит слова Белоусова РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Как считает немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, ответное решение России «усложняет ситуацию в отношениях» и «продлевает ледниковый период» в отношениях России с НАТО.

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