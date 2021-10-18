Косачёв назвал НАТО недоговороспособным партнёром

НАТО является недоговороспособным партнёром, решение о высылке российских дипломатов не было обоснованно, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

По его словам, обоснование высылки российских дипломатов «граничило с безумием».

Сенатор отметил, что, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, высылка не была связана с каким-то конкретным событием, а произведена в связи с «подъёмом злонамеренной деятельности России».

«Приходится констатировать, что в лице Брюсселя мы имеем дело с недоговороспособным партнёром», — написал Косачёв на своей странице в Facebook.

Вице-спикер добавил, что НАТО ни с кем не может поддерживать равноправные отношения «в упоении своей мощью».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Это произошло после того, как в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.