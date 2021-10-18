В ЕП призвали Польшу снять запрет на работу СМИ возле границы с Белоруссией

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Юлия Гуреева
Член Европейского парламента от Бельгии Ассита Канко призвала отменить запрет на работу журналистов возле польско-белорусской границы, который ранее ввела Варшава. Об этом говорится в обращении депутата к Еврокомиссии по поводу ситуации с мигрантами в приграничной зоне между странами. С документом ознакомился RT.
В ЕП призвали Польшу снять запрет на работу СМИ возле границы с Белоруссией
  • AP

Как отметила Канко, правительство Польши ввело запрет на работу журналистов в приграничном районе, «ограничив свободу СМИ в стране Евросоюза». Это привело к созданию информационного вакуума, заявила она.

«Этот запрет следует снять, особенно с учётом того, что российско-белорусские военные учения «Запад-2021», ставшие одной из главных причин для введения в Польше чрезвычайного положения, завершились», — говорится в обращении парламентария.

Канко также поинтересовалась, какие меры предпримет Еврокомиссия для возобновления доступа СМИ.

При этом депутат подчеркнула, что положение мигрантов на границе между Польшей и Белоруссией ухудшается. Четыре человека из группы беженцев, застрявшей в пограничной зоне, уже умерли от переохлаждения и истощения. 

В связи с этим она задала вопрос, что планирует сделать ЕК, чтобы предотвратить новые случаи гибели людей и осудить «неприемлемую политику» президента Белоруссии Александра Лукашенко. 

Ранее белорусский глава призвал Запад не обвинять республику в ситуации с миграционным кризисом. По его словам, Минск уже пригласил западные СМИ ознакомиться с проблемой мигрантов.

В конце сентября польский глава Анджей Дуда подписал указ о продлении на 60 дней режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией.

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