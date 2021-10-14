Туристы из России смогут приехать в Швейцарию с признанным в ЕС сертификатом о вакцинации

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Российские туристы смогут беспрепятственно проехать на территорию Швейцарии при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, признанного Евросоюзом, заявил президент страны, глава Федерального департамента экономики, образования и науки Ги Пармелан.
Туристы из России смогут приехать в Швейцарию с признанным в ЕС сертификатом о вакцинации
  • AP

«Швейцария имеет взаимное признание сертификатов о вакцинации с Евросоюзом. Швейцария признаёт вакцины, одобренные руководством ЕС. И мы можем признать сертификаты, которые признаёт ЕС. Так что всегда есть возможность для российских туристов приехать в Швейцарию, если у них есть сертификаты вакцинации, признанные ЕС», — цитирует Пармелана РИА Новости.

Он добавил, что о взаимном признании сертификатов о вакцинации между Россией и Швейцарией речи пока не идёт, однако это может произойти в случае, если такой шаг предпримет ЕС.

В среду, 13 октября, Еврокомиссия и Россия провели техническое совещание для уточнения процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что у Всемирной организации здравоохранения нет претензий к препарату «Спутник V».

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