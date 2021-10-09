В США предложили изучить войну в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок»

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Юлия Гуреева
Группа американских сенаторов во главе с Тэмми Дакуорт представила в конгресс США законопроект, призывающий создать комиссию для изучения всех аспектов войны в Афганистане. По мнению политиков, анализ конфликта поможет правительству Соединённых Штатов избежать «таких же ошибок» в будущем. С документом ознакомился RT.
В США предложили изучить войну в Афганистане, чтобы «не повторить ошибок»
  • Reuters

«Цель комиссии состоит в изучении войны в Афганистане, формировании соответствующих выводов — с точки зрения как стратегии, так и большой стратегии, а также разработке рекомендаций для правительства Соединённых Штатов, лиц, которые в будущем будут определять направление политики, и старшего военного руководства в США», — говорится в законопроекте.

Предполагается, что комиссия тщательно изучит все вопросы, связанные с боевыми действиями, операциями разведки, деятельностью по оказанию поддержки в реконструкции.

Кроме того, специалистам предстоит проанализировать работу американских дипломатов, политические и стратегические решения, оказавшие влияниями на взаимодействие Вашингтона и Кабула, а также участие в войне союзников по НАТО.

Как следует из комментария пресс-службы Дакуорт, комиссия должна подготовить рекомендации для реальных реформ.

По словам сенатора, это будет гарантировать, что США не только «вынесли правильные уроки из 20 лет, проведённых в Афганистане, но и не допустят повторения тех же ошибок в будущем».

Ранее несколько сенаторов-республиканцев раскритиковали политику президента США Джо Байдена.

Они направили его администрации письмо, в котором заявили, что прекращение поддержки афганских военных привело к захвату власти в стране боевиками.

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