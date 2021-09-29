Премьер Венгрии заявил, что страна самостоятельно решает, у кого покупать газ
- AP
«Венгрия является суверенным государством. Она самостоятельно решает, у кого покупать газ и каким путём его получать», — цитирует ТАСС Орбана.
Ранее в Венгрии отвергли посягательства на её суверенитет из-за контракта с «Газпромом».
«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.
В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.