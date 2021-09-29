Премьер Венгрии заявил, что страна самостоятельно решает, у кого покупать газ

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По заявлению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страна сама определяет, у кого покупать природный газ.
Премьер Венгрии заявил, что страна самостоятельно решает, у кого покупать газ
  • AP

«Венгрия является суверенным государством. Она самостоятельно решает, у кого покупать газ и каким путём его получать», — цитирует ТАСС Орбана.

Ранее в Венгрии отвергли посягательства на её суверенитет из-за контракта с «Газпромом».

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

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