В Венгрии отвергли посягательства на её суверенитет из-за контракта с «Газпромом»

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отверг нападки на суверенитет его страны после заключения долгосрочного контракта с «Газпромом».

«В центральной части Европы поставки энергоресурсов — это вопрос национальной безопасности. При этом мы учитываем региональную ситуацию с инфраструктурами... Для нас, центральноевропейцев, российский газ — это главный вариант, это даёт нам возможность не закупать его с дальними поставками», — сказал министр на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, выступая в качестве председателя Комитета министров Совета Европы.

Он подчеркнул, что Венгрия подписала контракт на 15 лет и «отвергает любые попытки посягать на её суверенитет».

Как добавил Сийярто, Венгрия располагает суверенным правом подписывать контракты на поставки энергоресурсов с любой страной на тех условиях, которые ей подходят.

«Поэтому нападки на Венгрию за то, что она обеспечивает, чтобы в домах её граждан было тепло, а также обеспечивает, чтобы функционировала её промышленность, — это недопустимо. Венгрия рассматривает это также и как посягательство на двусторонние отношения», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.