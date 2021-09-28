Чижов: Венгрия учитывала требования ЕК при подписании газового контракта

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что Венгрия при подписании газового контракта с «Газпромом» учитывала все требования Еврокомиссии (ЕК).
Чижов: Венгрия учитывала требования ЕК при подписании газового контракта
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Я, естественно, деталей, в том числе коммерческих деталей, этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьёзного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования ЕК», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Чижов назвал соглашение оптимальным решением, которое «продиктовано в том числе соображениями национальной безопасности Венгрии».

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в ЕК для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.

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