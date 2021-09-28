Еврокомиссия изучает газовый контракт «Газпрома» и Венгрии

Еврокомиссия изучает газовый контракт, который подписали российская компания «Газпром» и Венгрия. Об этом сообщил представитель комиссии Тим Макфи.

«Я уже попросил коллег проверить последствия контракта», — приводит ТАСС его заявление на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.

В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.