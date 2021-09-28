Еврокомиссия изучает газовый контракт «Газпрома» и Венгрии
- Reuters
«Я уже попросил коллег проверить последствия контракта», — приводит ТАСС его заявление на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года.
В МИД Украины заявили, что обратятся в Еврокомиссию для оценки соответствия газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.
В свою очередь, глава венгерского МИД Петер Сийярто указал, что Киев «не имеет никакого отношения» к тому, с кем договаривается Венгрия.