В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе
- РИА Новости
«В федеральных клиниках и медицинских организациях Перми продолжают лечение пациенты, получившие ранения в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Отмечается, что в Москве на лечении находятся семь человек, четверо из них в тяжёлом состоянии.
Врачи добавили, что состояние трёх пациентов оценивается как средней степени тяжести.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.
По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.