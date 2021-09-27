В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе

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В Минздраве заявили, что четверо пострадавших при стрельбе в пермском вузе находятся в Москве в тяжёлом состоянии, ещё восемь человек проходят лечение в Перми, их состояние удовлетворительное.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в пермском вузе
  • РИА Новости

«В федеральных клиниках и медицинских организациях Перми продолжают лечение пациенты, получившие ранения в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Отмечается, что в Москве на лечении находятся семь человек, четверо из них в тяжёлом состоянии.

Врачи добавили, что состояние трёх пациентов оценивается как средней степени тяжести.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. 

По данным Министерства здравоохранения, общее число пострадавших в результате стрельбы в Перми составило 43.

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