Пермский Минздрав разъяснил данные о числе пострадавших после стрельбы в вузе
- РИА Новости
«В их число включены шесть погибших, 12 пациентов, госпитализированных в медучреждения Перми, семь пациентов, направленных на лечение в федеральные центры Москвы», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Кроме того, проинформировали в министерстве, 18 человек проходят лечение амбулаторно на дому, среди них и те, кто обратился за помощью уже после происшествия.
Ранее на заседании краевого правительства министр здравоохранения региона Анастасия Крутень заявила, что в результате ЧП пострадали 43 человека.
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.
Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.