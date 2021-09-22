Пермский Минздрав разъяснил данные о числе пострадавших после стрельбы в вузе

Минздрав Пермского края разъяснил, кто попал в число 43 пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«В их число включены шесть погибших, 12 пациентов, госпитализированных в медучреждения Перми, семь пациентов, направленных на лечение в федеральные центры Москвы», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Кроме того, проинформировали в министерстве, 18 человек проходят лечение амбулаторно на дому, среди них и те, кто обратился за помощью уже после происшествия.

Ранее на заседании краевого правительства министр здравоохранения региона Анастасия Крутень заявила, что в результате ЧП пострадали 43 человека.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза.

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.