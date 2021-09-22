Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43

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В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, по уточнённым данным, пострадали 43 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43
  • РИА Новости

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один — это стрелок», — приводит Интерфакс её слова на заседании краевого правительства.

Как отметила Крутень, нападавший находится в нестабильном, крайне тяжёлом состоянии, ему ампутировали часть голени.

Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек. 

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен. 

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