Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, по уточнённым данным, пострадали 43 человека. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

«На сегодняшний день 43 пострадавших, из них 12 человек находятся в трёх стационарах города Перми. Тяжёлый только один — это стрелок», — приводит Интерфакс её слова на заседании краевого правительства.

Как отметила Крутень, нападавший находится в нестабильном, крайне тяжёлом состоянии, ему ампутировали часть голени.

Ранее сообщалось о 28 пострадавших.

Утром 20 сентября студент открыл стрельбу из охотничьего гладкоствольного ружья в здании пермского вуза. Погибли шесть человек.

Обезвредить напавшего смог инспектор ДПС ГИБДД УМВД по Перми младший лейтенант полиции Константин Калинин, который вместе с коллегой одним из первых прибыл к зданию университета. При задержании преступник оказал сопротивление и был ранен.