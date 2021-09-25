Минюст США объявил о продолжении дела против Huawei

Министерство юстиции США продолжит судебное разбирательство в отношение китайской компании Huawei. Об этом сообщается в опубликованном заявлении правового ведомства Соединённых Штатов.

«Наша группа обвинения продолжает подготовку к судебному разбирательству против Huawei, и мы с нетерпением ждём возможности доказать свою позицию против компании в суде», — сообщается в документе.

Американский Минюст также поблагодарил власти Канады за сотрудничество по делу об экстрадиции.

Ранее телеканал CBC сообщил, что Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста, а Минюст Канады разрешил ей покинуть страну.

В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

В декабре 2020 года Минюст США не исключал, что может заключить сделку с арестованной в Канаде финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подозревается в том числе в нарушении американских санкций против Ирана.