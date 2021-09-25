Минюст США объявил о продолжении дела против Huawei
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«Наша группа обвинения продолжает подготовку к судебному разбирательству против Huawei, и мы с нетерпением ждём возможности доказать свою позицию против компании в суде», — сообщается в документе.
Американский Минюст также поблагодарил власти Канады за сотрудничество по делу об экстрадиции.
Ранее телеканал CBC сообщил, что Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста, а Минюст Канады разрешил ей покинуть страну.
В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
В декабре 2020 года Минюст США не исключал, что может заключить сделку с арестованной в Канаде финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подозревается в том числе в нарушении американских санкций против Ирана.