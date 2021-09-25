Минюст Канады разрешил финдиректору Huawei Мэн Ваньчжоу покинуть страну
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«Судья освободил Мэн Ваньчжоу от всех условий её освобождения под залог. Мэн Ваньчжоу может свободно покинуть Канаду», — сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении подчёркивается, что теперь «нет никаких оснований для продолжения процедуры экстрадиции», полномочия на производство отозваны.
Отмечается, что Мэн согласилась на сделку с прокуратурой США, частично признав свою вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на окончание попыток добиться её выдачи.
Ранее телеканал CBC сообщил, что Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста.
В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
В декабре 2020 года Минюст США не исключал, что может заключить сделку с арестованной в Канаде финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подозревается в том числе в нарушении американских санкций против Ирана.