Минюст Канады разрешил финдиректору Huawei Мэн Ваньчжоу покинуть страну

В Министерстве юстиции Канады объявили, что финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу может покинуть страну после её освобождения из-под домашнего ареста и отзыва запроса на экстрадицию в США.

«Судья освободил Мэн Ваньчжоу от всех условий её освобождения под залог. Мэн Ваньчжоу может свободно покинуть Канаду», — сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении подчёркивается, что теперь «нет никаких оснований для продолжения процедуры экстрадиции», полномочия на производство отозваны.

Отмечается, что Мэн согласилась на сделку с прокуратурой США, частично признав свою вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана в обмен на окончание попыток добиться её выдачи.

Ранее телеканал CBC сообщил, что Ваньчжоу освободили из-под домашнего ареста.

В январе 2019 года США официально предъявили обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.

В декабре 2020 года Минюст США не исключал, что может заключить сделку с арестованной в Канаде финансовым директором Huawei Мэн Ваньчжоу, которая подозревается в том числе в нарушении американских санкций против Ирана.